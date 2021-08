Brasile: presidente Corte suprema cancella riunione con Bolsonaro dopo attacchi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro si è scagliato principalmente contro il presidente del Tse, Luis Roberto Barroso, e - sospettando manovre in favore dei suoi oppositori per sconfiggerlo alle urne - ha minacciato di non far celebrare le elezioni del 2022 nel caso in cui non si dovesse tornare al voto cartaceo. L'ipotesi di tornare al voto cartaceo, previsto da una precedente riforma, era stata respinta a metà settembre 2020 dalla Corte suprema per il pericolo che potesse "violare la segretezza e la libertà del voto". Nel presentare la proposta di indagine, il magistrato Alexandre de Moraes ha censurato soprattutto la minaccia di non aprire le urne, avvertendo che "con la democrazia non si scherza, non si gioca". Ad alzare la temperatura del dibattito aveva contribuito lunedì il presidente della Corte suprema, Luiz Fux, avvertendo che il principio di "armonia e separazione dei poteri non comporta l'impunità degli atti che esorbitano dal necessario rispetto delle istituzioni". (segue) (Brb)