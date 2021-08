Romania-Moldova: ministro Esteri Aurescu si congratula con nuovo omologo Popescu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno Bogdan Aurescu ha inviato una lettera di congratulazioni al nuovo ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicolae Popescu, in occasione dell'assunzione del mandato dopo il voto di fiducia ottenuto oggi dal Parlamento di Chisinau. Secondo un comunicato della diplomazia di Bucarest, i due ministri hanno avuto, poco dopo il giuramento da parte dei membri del nuovo governo della Moldova, un primo colloquio telefonico "per ribadire lo speciale rapporto tra la Romania e la Moldova, nonché la necessità di rilanciare la cooperazione bilaterale nell'ambito del partenariato strategico per l'integrazione europea della Moldova". Per l'occasione, il ministro Aurescu si è congratulato con l'omologo per la sua nomina, rassicurando sul fermo sostegno della Romania al processo di riforma ed al percorso europeo della Moldova. (segue) (Rum)