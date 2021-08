Romania-Moldova: ministro Esteri Aurescu si congratula con nuovo omologo Popescu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia romena ha sottolineato "soprattutto il contesto favorevole per le riforme democratiche e l'avanzamento del percorso europeo della Moldova, nonché per l'approfondimento delle relazioni bilaterali e del partenariato strategico bilaterale per l'integrazione europea della Moldova". Il ministro romeno ha anche affermato che la missione del nuovo governo di Chisinau è "di grande importanza, visto il chiaro voto dei cittadini moldavi nelle elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio, per attuare riforme per sostenere lo sviluppo e la modernizzazione della Moldova su principi europei ". (segue) (Rum)