Romania-Moldova: ministro Esteri Aurescu si congratula con nuovo omologo Popescu (3)

- Il capo della diplomazia romena ha assicurato all'omologo moldavo "la piena apertura delle autorità di Bucarest per un dialogo e una cooperazione proficui nella prospettiva di portare avanti progetti bilaterali di importanza strategica, nonché il pieno sostegno della diplomazia rumena per identificare le più adeguate modalità di concretizzazione di progetti politici e settoriali, al fine di approfondire il partenariato strategico bilaterale per l'integrazione europea della Moldova e di promuovere il percorso europeo". Popescu ha espresso fiducia sul fatto che l'ottima cooperazione tra i due ministeri degli Esteri "sosterrà il rapido avanzamento di progetti bilaterali strategici e il consolidamento del percorso europeo della Moldova". (Rum)