Italia-Tunisia: Lamorgese incontra ambasciatore Sinaoui, impegno su rimpatrio migranti

- Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato oggi al Viminale l’ambasciatore della Repubblica tunisina, Moez Sinaoui, con il quale ha avuto un lungo confronto sull’evoluzione del quadro politico nel Paese nordafricano e sull’andamento dei flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Lo comunica il Viminale in una nota. La responsabile del Viminale ha ricevuto ampie rassicurazioni da parte dell’ambasciatore tunisino sulla validità di tutte le intese tecniche bilaterali in materia di procedure di rimpatrio e sul personale impegno del presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, per intensificare le misure finalizzate al contrasto delle organizzazioni criminali di trafficanti di esseri umani e al contenimento della pressione esercitata dai flussi di immigrazione clandestina sulla frontiera esterna dell’Unione europea.(Rin)