Serbia: sottoscritto accordo per progetto di una seconda linea della metro a Belgrado

- La città di Belgrado, la società pubblica Belgrade metro and train e la società francese Egis Rail hanno firmato un accordo per la progettazione della seconda linea della metropolitana della capitale serba. Lo ha reso noto il vicesindaco di Belgrado Goran Vesic, ospite oggi dell'emittente televisiva "Studio B". Vesic ha sottolineato che in base a questo contratto la società francese preparerà la documentazione tecnica, ovvero lo studio di fattibilità e il progetto preliminare con studio di valutazione sull'impatto ambientale. La seconda linea dovrebbe partire dalla stazione di Bezanija e arrivare fino alla stazione di Mirijevo. "Un deposito congiunto per le linee 2 e 3 è previsto su Bezanijska kosa. La progettazione del deposito è parte integrante del contratto. Il termine per il completamento del contratto è di 25 mesi, quindi la costruzione della seconda linea inizierà nel 2023 e sarà completata nel 2030. L'inizio della costruzione della prima linea della metropolitana di Belgrado è previsto per novembre di quest'anno e la fine nel 2028. La lunghezza totale della seconda linea è di 21 chilometri e comprende un totale di 23 stazioni della metropolitana", ha affermato il vicesindaco. (segue) (Seb)