Serbia: sottoscritto accordo per progetto di una seconda linea della metro a Belgrado (2)

- E' stato firmato il 22 gennaio a Belgrado un memorandum d'intesa per la costruzione di una metropolitana nella capitale della Serbia. Il documento è stato sottoscritto dal ministro serbo delle Finanze, Sinisa Mali, dal direttore della società Belgrade metro and train, Stanko Kantar, dal vicepresidente del gruppo Alstom Philippe Delleur, dal direttore generale di Egis Oliver Bouvard e dai rappresentanti della compagnia cinese Power China. In una dichiarazione al termine della cerimonia, il ministro Mali ha annunciato che la costruzione della prima linea inizierà a fine anno. La realizzazione, secondo le analisi premilitari, avrà un costo di 4,4 miliardi di euro. "La firma di questo accordo definisce chiaramente i diritti e gli obblighi di tutti i partecipanti al progetto", ha detto Mali. Le società francesi si occuperanno della progettazione e dei sottosistemi, secondo quanto spiegato oggi in conferenza stampa, mentre Power China eseguirà materialmente i lavori di costruzione. A novembre inizierà la realizzazione del deposito di Makisko polje, necessario per avviare i lavori alla linea che secondo i piani andrà dalla stazione ferroviaria al quartiere di Mirijevo per una lunghezza di 21,3 chilometri e 21 fermate in totale. La seconda linea avrà 20 stazioni, sarà lunga 19,2 chilometri e andrà da Mirjevo al quartiere di Zemun. La terza linea collegherà infine le zone di Belgrado non coperte dalle prime due linee. Alla firma erano presenti anche il ministro dei Trasporti Tomislav Momirovic, il vice sindaco di Belgrado Goran Vesic e gli ambasciatori a Belgrado di Francia e Cina, Jean-Louis Falconi e Chen Bo. (Seb)