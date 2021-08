Covid: Ugl, importante proseguire campagna vaccinale, Green pass non produca discriminazioni tra lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario generale dell'Ugl, Luca Malcotti, ed il dirigente confederale Fiovo Bitti, sono intervenuti oggi al tavolo di confronto tra governo e parti sociali su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Malcotti ha dichiarato che "la lotta alla pandemia nei luoghi di lavoro ha funzionato grazie ad un processo di partecipazione che ha responsabilizzato imprese e lavoratori ed ha consentito di ridurre i casi di contagio in azienda. Se la lotta agli infortuni si facesse con la stessa modalità, forse, riusciremmo per davvero a ridurre i numeri della terribile strage delle morti bianche", ha aggiunto. "Esprimiamo il nostro favore alla prosecuzione della campagna vaccinale ma riteniamo che sia necessaria una grande cautela nell'applicazione del Green pass sui posti di lavoro; infatti, l'applicazione del Green pass in alcuni contesti aziendali, fa emergere alcune contraddizioni come, ad esempio, il fatto che senza certificazione si possa andare in un ristorante al chiuso solo se si è clienti di un hotel. L'Ugl - conclude Malcotti - ha ribadito che eventuali obblighi stabiliti per legge non devono produrre pregiudizio né discriminazioni tra lavoratori".(Com)