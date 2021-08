Speciale infrastrutture: Giovannini, Green pass per trasporti a lunga percorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri "introduce il Green pass nei mezzi di trasporto: non in tutti, ma in quelli a lunga percorrenza". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso di una conferenza stampa dopo la riunione del Cdm. "Sarà obbligatorio esibire il Green pass per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, con un'eccezione per i traghetti tra Messina e Reggio Calabria", ha annunciato. (Rin)