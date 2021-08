© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cts "ha dato un'indicazione importante, e cioè che il tasso di riempimento del trasporto pubblico locali fissato all'80 per cento in zona bianca resterà tale anche in zona gialla". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso di una conferenza stampa dopo la riunione del Cdm. (Rin)