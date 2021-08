Roma: in Campidoglio presidio lavoratori Atac, Cgil "in piazza per stabilizzazione 200 dipendenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza del Campidoglio è in corso il presidio dei lavoratori Atac insieme ai sindacati per la stabilizzazione di circa 200 dipendenti Atac. "Lunedì sarà l'ultimo giorno di lavoro per 197 lavoratrici e lavoratori di Atac che garantiscono il servizio. Inspiegabilmente la giunta Raggi ha aspettato ben 27 mesi per emanare un provvedimento che stabilizzasse questi lavoratori", lo ha detto Natale di Cola, segretario Cgil Roma e Lazio. "Già due anni fa avevamo chiesto di assumerli a tempo indeterminato perché senza questi lavoratori l'azienda non sarà nelle condizioni di garantire il concordato e quindi svolgere i chilometri previsti dal contratto di servizio. Ci aspettiamo che la giunta oggi come promesso approvi la delibera, stabilizzi questi lavoratori dando certezza all'azienda e ai cittadini - ha sottolineato -. È evidente che se stasera la giunta non dovesse emanare la nota, lunedì saremmo di nuovo in piazza perché sarà l'ultimo giorno e chiameremo l'amministrazione e l'azienda alle proprie responsabilità", ha concluso. (Rer)