Slovacchia: Covid, le vaccinazioni con lo Sputnik V termineranno il 31 agosto

- Il vaccino russo anti Covid Sputnik V smetterà di essere somministrato in Slovacchia il 31 agosto. Lo afferma il quotidiano “Denik N” secondo quanto comunicato dal ministero della Sanità. Il 31 agosto sarà l’ultima data nella quale potrà essere inoculata la seconda dose del preparato russo. La decisione è stata presa in ragione della scadenza delle dosi a disposizione del Paese centroeuropeo. “Raccomandiamo alle persone di non rinviare le date di prenotazione, poiché c’è il rischio che non sia più possibile somministrare una seconda dose” di Sputnik V, ha aggiunto il dicastero.(Vap)