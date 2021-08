Lavoro: assunzioni nella provincia di Bergamo tornate a livello pre-covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23.270 i nuovi posti di lavoro previsti in provincia di Bergamo per il trimestre estivo: 9.040 a luglio, 4.410 ad agosto e il restante a settembre, raggiungendo i livelli pre-covid. lo afferma la Cisl di Bergamo in una nota in cui il segretario Danilo Mazzola li definisce "dati sicuramente incoraggianti che dimostrano come i mesi passati, ponendo attenzione all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, prevedendone il loro ampliamento, e la conferma del blocco dei licenziamenti rimasto in vigore fino a giugno 2021 e prolungato per alcuni settori al 31 ottobre, abbiano contribuito a rafforzare la ripresa e a tutelare i lavoratori dopo mesi particolarmente difficili". Il 39 per cento delle entrate sono previste nell'industria, più di 2.000 nelle costruzioni e quasi 7.000 nella manifattura. Il restante 61 per cento si suddivide tra commercio, ristorazione e alloggio, servizi alle imprese e alle persone. "Seppur in una situazione di incertezza legata all'evolversi della pandemia, con il prolungamento dello stato di emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021, oggi siamo nella condizione di poter gestire con più consapevolezza e con maggior attenzione l'attuale fase, sicuri che la ripresa economica in via di consolidamento sia da beneficio al territorio e alle persone", prosegue Mazzola. (Com)