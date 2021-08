Latina: Saitta (M5s), parole Durigon atto politico che strizza occhio a mafie e fascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un manifesto politico squallido ma molto significativo quello espresso dal sottosegretario leghista all'Economia, Claudio Durigon che, proponendo di sostituire l'intitolazione di un parco a Latina, mette nel dimenticatoio Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per fare spazio ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce". Così Eugenio Saita, capogruppo M5s della commissione Giustizia alla Camera. "La Lega lancia un messaggio grave e pericoloso con un atto del genere, anzi un doppio gravissimo messaggio: da una parte manifesta ancora una volta la volontà di archiviare il contrasto alla criminalità organizzata, cancellando i due eroi della lotta alle mafie nel nostro Paese, e dall'altra strizza l'occhio alla destra estrema in vista delle elezioni amministrative". "È un atteggiamento davvero grave per un esponente delle istituzioni e membro di governo - aggiunge Saitta -. L'arroganza di questi uomini della vecchia politica non conosce davvero confini. Pensavamo che Durigon avesse toccato già il fondo quando, grazie a un'inchiesta di Fanpage, fu ripreso mentre millantava di aver influenzato la nomina di un generale della Guardia di Finanza chiamato a indagare sui 49 milioni di fondi pubblici della Lega a quanto pare scomparsi nel nulla". "In quell'occasione, a nome del Movimento 5 stelle, chiesi al ministro dell'Economia Daniele Franco di riferire in Aula. Ora, dopo l'ultima pessima sortita di Durigon, non ci sono alternative alla sua uscita dal governo", conclude Saitta.(Com)