Kosovo-Serbia: premier Kurti, misure di reprocità saranno ripristinate (5)

- Dopo due incontri segnati da tensioni, Kurti ha dichiarato che un altro incontro avrà luogo a settembre senza esprimere alcun ottimismo sull'esito. Come annunciato in precedenza dal direttore dell'Ufficio per il Kosovo presso il governo serbo, il presidente Vucic insisterebbe sulla formazione di un'associazione dei comuni a maggioranza serba, prevista in effetti già in passato durante il dialogo mediato dall'Ue. "Senza la formazione dell'associazione, senza dare ai serbi in Kosovo i diritti collettivi che meritano, non si può parlare di normalizzazione delle relazioni", ha detto Petkovic ai giornalisti a Belgrado. (Alt)