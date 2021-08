Kosovo: proteste contro iniziativa "Open Balkans" davanti all'ambasciata albanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, nei giorni scorsi ha criticato l'iniziativa regionale “Open Balkans” lanciata formalmente il 29 luglio evidenziando che rappresenta "qualcosa di pericoloso" in quanto crea l'idea che la regione abbia un'altra alternativa oltre all'integrazione nell'Unione europea."Crea l'idea di trasmettere un messaggio che c'è un'altra alternativa oltre al percorso comune della regione verso l'Ue. Trasmettere questo messaggio è pericoloso quanto i ritardi nell'integrazione europea”, ha affermato Gervalla-Schwarz in riferimento all'iniziativa lanciata il 29 luglio durante un Forum economico trilaterale tenutosi a Skopje. Il governo del Kosovo non ha preso parte al Forum e ha negato di avere ricevuto l'invito a prendere parte all'evento. I rappresentanti del governo del Kosovo hanno ribadito nei giorni scorsi la posizione contro l'iniziativa “Open Balkans”, lanciata formalmente dai leader di Albania, Serbia e Macedonia del Nord durante un Forum congiunto a Skopje. Rozafa Kelmendi, portavoce del governo del Kosovo, ha affermato di aver reso molto chiara la propria posizione sul progetto. "L'iniziativa di Novi Sad non gode della nostra approvazione e di conseguenza non abbiamo ricevuto alcun invito a partecipare. Per noi, la cosiddetta ‘Mini Schengen’ è un'iniziativa senza alcuna visione per la regione", ha detto Kelmendi all’agenzia di stampa “Kosovapress”. In una risposta a “Radio Free Europe”, il governo del Kosovo ha dichiarato: "Abbiamo proposto di far progredire la cooperazione regionale dall’attuale Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta) a un Accordo Sud est europeo di libero scambio (Sefta) che sarebbe contemporaneamente vantaggioso per tutti i Paesi dei Balcani occidentali". (segue) (Alt)