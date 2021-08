Speciale difesa: Spagna, seconda donna raggiunge il grado di generale nelle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La colonnello Begona Aramendía Rodríguez de Austria, attuale vicesegretaria generale tecnica del ministero della Difesa spagnolo, è la seconda donna delle Forze armate a raggiungere il grado di generale. E' quanto emerge dalla decisione del Consiglio dei ministri spagnolo che ha approvato il decreto reale per la sua nomina, come riferisce il quotidiano "El Mundo". La nomina è stata proposta dalla ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles. Il ministero della Difesa di Madrid valuta questa promozione come "un nuovo e importante passo nel processo di integrazione delle donne nell'Esercito, in particolare nella linea di comando, dove si stanno unendo ogni volta più donne". La nomina va a compimento di 32 anni di servizio: "Come donna è un orgoglio, sono cosciente che sono un riferimento per le donne delle Forze armate che vengono dopo e questa nomina dimostra che c'è uguaglianza di opportunità nell'esercito", ha dichiarato la nuova generale spagnola. Aramendía segue i passi di Patricia Ortega, che nel 2019 è stata la prima donna a raggiungere il grado di generale nella storia delle Forze armate spagnole. Aramendía è nata a Sidi Ifni (in Marocco) nell'ottobre del 1965. A partecipato a diverse missioni militari all'estero: Kosovo (2000), Afghanistan (2003), Bosnia Erzegovina (2006) e Libano (2008). (Spm)