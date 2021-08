Kosovo: rappresentante speciale Ue, serve attenzione in contrasto a corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto alla corruzione in Kosovo necessita un'attenzione particolare in modo da sbloccare la questione della liberalizzazione dei visti in Unione europea per i cittadini kosovari. Lo ha detto il rappresentante speciale dell'Ue per il Kosovo, Tomas Szunyog, in un'intervista al portale di informazione "Birn". Szunyog ha dichiarato di comprendere le frustrazioni dell'opinione pubblica kosovara in relazione alla liberalizzazione dei visti. "La situazione non è positiva, spero che si risolva abbastanza presto", ha aggiunto. Szunyog ha ribadito che il processo condotto dalla Commissione europea ha concluso che il Kosovo ha soddisfatto tutte le condizioni per ottenere l'esenzione dal visto per i suoi cittadini nella zona Schengen. Tuttavia, la decisione ora spetta al Consiglio europeo, composto dai ministri degli Esteri di ciascuno dei 27 Stati membri dell'Ue, e attualmente non c'è ancora consenso tra il Consiglio per rimuovere il regime dei visti per i cittadini del Kosovo. (segue) (Alt)