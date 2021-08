Kosovo-Serbia: Parlamento di Pristina respinge risoluzione per attuare accordi di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo non ha approvato una risoluzione per l'attuazione degli accordi di Washington siglati dai governi di Pristina e Belgrado lo scorso settembre alla Casa Bianca. Lo riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express". La risoluzione è stata proposta dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), partito ora all'opposizione ma al governo quando sono stati firmati gli accordi di Washington. Solamente 24 deputati kosovari si sono espressi in favore, mentre 57 sono stati gli astenuti tra cui alcuni esponenti del partito governativo Vetevendosje. La risoluzione chiedeva l'attuazione degli accordi di Washington, firmati con la mediazione dell'amministrazione Usa di Donald Trump ma sostenuti anche dal presidente Joe Biden, tramite l'adozione di uno specifico piano d'azione. (Alt)