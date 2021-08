G20: Dichiarazione di Trieste, valorizzare ricerca e digitalizzazione per ripresa forte e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Trieste i ministri dell'Istruzione e della Ricerca dei Paesi del G20 hanno adottato una dichiarazionecongiunta "sulla valorizzazione della ricerca, dell’istruzione superiore e della digitalizzazione per una ripresa forte, sostenibile, resiliente e inclusiva". "Consapevoli dell’impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sui sistemi della ricerca e della formazione secondaria e, più in generale, sul benessere delle nostre società, ministri e delegati hanno discusso di come affrontare le nuove sfide per conseguire i comuni obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità, concordando di continuare a lavorare insieme anche nel corso della futura presidenza indonesiana del G20 per una transizione digitale che porti a una ripresa e a una crescita forti, sostenibili e resilienti", si legge in una nota diffusa al termine della ministeriale di Trieste. "In particolare - prosegue il testo -, il confronto si è basato su tre pilastri: come affrontare le nuove competenze in continua evoluzione, come sfruttare il potenziale della tecnologia digitale nel rispetto dei principi e dei valori etici e come promuovere l’utilizzo di infrastrutture digitali comuni per supportare la collaborazione nella ricerca, nella scienza aperta e nell’istruzione superiore". (segue) (Res)