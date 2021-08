G20: Dichiarazione di Trieste, valorizzare ricerca e digitalizzazione per ripresa forte e sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle nuove competenze, la riunione ministeriale ha messo in risalto l’importanza di "promuovere lo sviluppo tecnologico incentrato sulla persona, aumentando l’accesso alla ricerca e all’istruzione superiore per tutti”, affrontando il "divario digitale" e mitigando “i rischi di sicurezza negli ambienti digitali in modo inclusivo ed equo”. Nella Dichiarazione anche il riferimento a “produrre e condividere informazioni su ricerca e istruzione in modo aperto, sicuro e Fair (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), rispettando i regolamenti nazionali e internazionali e osservando i principi e i valori accademici ed etici” oltre all’impegno di “promuovere la partecipazione di donne e ragazze negli studi Stem e in altre materie legate alla progettazione e realizzazione di iniziative digitali”.Rispetto, infine, alla discussione sulla collaborazione nella ricerca e sull’uso di infrastrutture digitali comuni, nella dichiarazione finale i ministri hanno voluto sottolineare come l’accesso ai dati e agli strumenti digitali rilevanti per la ricerca migliori la “riproducibilità dei risultati scientifici”, faciliti la “cooperazione interdisciplinare”, stimoli la “crescita economica attraverso migliori opportunità di innovazione”, permetta il “riutilizzo e la condivisione dei dati nell’innovazione sociale”, aumenti “l’efficienza delle risorse”, migliori la “trasparenza e la responsabilità”, offra ritorni sugli investimenti pubblici, promuova la ricerca scientifica, assicuri “sostegno pubblico per il finanziamento della ricerca” e rafforzi la “fiducia del pubblico nella ricerca”. (Res)