Abruzzo: economia, Confindustria Chieti Pescara, nasce 'Leimprenditrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare impresa superando insieme gli ostacoli che ancora mettono il freno al potenziale delle donne, ma anche il tema della cura familiare e della formazione delle nuove generazioni dal doppio cromosoma X. Questi gli obiettivi del gruppo di imprenditoria femminile nato in Confindustria Chieti Pescara e al quale in poche settimane hanno aderito oltre venti tra imprenditrici e donne che rivestono ruoli apicali nelle aziende associate a Confindustria Chieti Pescara. In occasione della riunione di insediamento del gruppo di lavoro tutte le partecipanti hanno stigmatizzato l'importanza di promuovere il ruolo della donna nella società, attraverso l'affermazione negli ambiti sociali e istituzionali di riferimento ed agendo direttamente per l'adeguamento delle politiche economiche e sociali alle necessità delle donne d'azienda. Federica Chiavaroli, imprenditrice storica del settore della formazione a Pescara, chiamata dal presidente Silvano Pagliuca a coordinare questo gruppo di lavoro che avrà nell'associazione un ruolo consultivo in Italia soltanto un'attività imprenditoriale su cinque è guidata da una donna: pensiamo che paesi come Indonesia e Thailandia hanno raggiunto la parità di genere, facendo meglio dell'Europa. "Il Covid inoltre ha interrotto la crescita di imprese femminili: a fine 2020 erano 4 mila in meno rispetto al 2019, penalizzate soprattutto le attività delle under 35. Il nostro compito sarà quindi di avanzare proposte operative per lo sviluppo di una autonoma soggettività femminile nel mondo del lavoro, nella società e nelle istituzioni. Inoltre, vogliamo collaborare per strutturare attività di informazione e formazione che rispondano ai fabbisogni specifici delle imprenditrici e delle aspiranti imprenditrici", aggiunge. (Gru)