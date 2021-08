Sport: Pichetto, Mise emette francobollo celebrativo per vittoria Nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Festeggiare la nostra Nazionale con un francobollo celebrativo è un momento di orgoglio e soddisfazione: il Mise contribuisce a rendere indelebile un'altra bella pagina di storia dello sport italiano. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a seguito dell'emissione odierna di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Io Sport" dedicato ai Campioni d'Europa di calcio 2020. "La vittoria italiana si innesta su un processo di recupero di fiducia in atto sia a livello europeo che nazionale", precisa Pichetto. "Un effetto positivo di cui beneficerà il nostro made in Italy, sia in termini di esportazioni che di flussi turistici: una opportunità di crescita sostenuta peraltro dal prestigio internazionale del Paese anche sul piano politico ed istituzionale. Il momento è positivo: siamo verso il record di medaglie dell'Italia anche nelle Olimpiadi. Un'altra chance importante perché è sui mercati esteri che si forma una buona parte del Pil nazionale".(Com)