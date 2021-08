Milano 2021: al via raccolta candidature spontanee per presidenti di seggio e scrutatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono disponibili da oggi sul portale del Comune di Milano due moduli per la raccolta di candidature spontanee di cittadini maggiorenni e residenti a Milano che vogliano partecipare attivamente alle prossime elezioni amministrative 2021. Attraverso una semplice compilazione guidata i cittadini interessati potranno manifestare all'Amministrazione comunale la loro disponibilità come Presidenti di seggio e scrutatori per le prossime consultazioni elettorali amministrative, previste il 3 e 4 ottobre 2021, e per l'eventuale ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021. L'Amministrazione acquisirà le candidature volontarie e, in caso di effettiva necessità, convocherà gli interessati. Per i presidenti è previsto un compenso (per singolo turno di votazione) di 187 euro (90 euro per i seggi speciali), per i segretari e gli scrutatori 145 euro (61 euro per i seggi speciali). (Com)