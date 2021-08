Covid: Baldini (CI), mascherine fondamentali anche in vacanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mascherina "è fondamentale per proteggerci dalla diffusione virale. Oggi sono soprattutto i giovani a rischio infezione sia perché non ancora tutti sottoposti a vaccinazione, sia per lo stile di vita". Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia. "E' fondamentale - aggiunge - che i mezzi di informazione continuino a ribadire l'importanza dell'uso della mascherina dato che il distanziamento difficilmente viene rispettato. Capisco l'importanza di farsi una vacanza ma è proprio la vacanza che facilita i contatti. Il virus sta circolando, non conosciamo il futuro patogenetico di possibili varianti e quindi la prevenzione risulta fondamentale e indispensabile: la salute di tutti passa attraverso il rispetto del prossimo". (Com)