Afghanistan: Onu, sfollati colpiti dall’escalation di violenza nel Paese

- L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) lancia l’allarme riguardo al deterioramento delle condizioni degli sfollati in Afghanistan a seguito dell’intensificarsi dei combattimenti tra le Forze armate afgane e i talebani. In un articolo pubblicato sul sito dell'Onu, l'organizzazione sottolinea che dall’inizio della pandemia di Covid-19 1,5 milioni di cittadini afgani che erano sfollati nei vicini Pakistan e Iran hanno deciso di fare ritorno in Afghanistan. “I rimpatriati – si legge nell’articolo - hanno bisogno di cibo, vestiti e delle risorse per poter prendere in affitto una nuova casa poiché molti hanno perso la loro abitazione, oltre che di denaro per poter sostenere il costo del trasporto verso la loro destinazione finale. Molti di essi sono sostenuti dall’Oim”. Secondo il capo missione dell’Oim in Afghanistan, Stuart Simpson, “la situazione in Afghanistan peggiora ogni giorno da ogni punto di vista. “Ora – precisa Simpson - non è il momento di chiudere un occhio sulla situazione critica dell'Afghanistan. L'attenzione e il sostegno della comunità internazionali sono necessari per trasmettere al mondo la sofferenza dei civili afgani. Un cessate il fuoco negoziato resta la soluzione migliore a favore della popolazione civile afgana per rimanere al sicuro e creare le condizioni per una migliore erogazione dei servizi e consentire cura e assistenza delle persone più vulnerabili”. (segue) (Res)