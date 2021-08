Afghanistan: Onu, sfollati colpiti dall’escalation di violenza nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite stimano che quasi la metà della popolazione afgana, 18,5 milioni di persone, avrà bisogno di sostegno umanitario nel 2021 per far fronte alla crisi multiforme, causata dal conflitto, dal Covid-19 e dal diffuso sottosviluppo e dalla povertà. Tuttavia, con l’intensificarsi dei combattimenti, lo spazio d’azione per gli operatori umanitari che forniscono assistenza salvavita continua a ridursi drasticamente. "L'Oim garantirà che siamo preparati per un continuo deterioramento della situazione umanitaria", ha affermato Stuart Simpson. “Faremo del nostro meglio per mantenere la nostra programmazione attiva e funzionante attraverso negoziati di accesso mirati con le parti in conflitto per consentire il proseguimento degli interventi critici, ma solo nella misura in cui possiamo garantire la sicurezza del nostro personale”, ha aggiunto. Secondo le Nazioni Unite, il conflitto ha accelerato gli attacchi agli operatori sanitari in tutto il Paese e ha portato alla chiusura di centinaia di strutture sanitarie, mettendo in crisi la lotta contro il Covid-19 nel Paese. Il movimento di persone è il principale motore della trasmissione del virus in Afghanistan: per l’Onu i rimpatri transfrontalieri hanno agito da catalizzatore per la diffusione del coronavirus, in un contesto di scarso accesso ai vaccini. "La disponibilità del vaccino contro il Covid-19 in Afghanistan è estremamente bassa", ha affermato Simpson, precisando che finora il Paese ha ricevuto poco più di 3 milioni di dosi su una popolazione totale di 40 milioni. (Res)