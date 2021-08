Ue: Von der Leyen, nel Next Generation oltre 150 miliardi di euro per economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi anni sono per l'Europa il decennio digitale: il programma Next Generation Eu investirà almeno 150 miliardi di euro nell'economia digitale. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, scrivendo su Twitter. Secondo Von der Leyen, il denaro in arrivo dal Next Generation "darà alle persone ed alle imprese le competenze di cui hanno bisogno per prosperare". "Rendiamo la trasformazione digitale dell'Europa una realtà per tutti", ha concluso. (Beb)