Abruzzo: D’Eramo (Lega), intesa Stato-Regioni, oltre 35 milione per linee ferroviarie locali

- Raggiunta l'intesa sullo schema di decreto sul riparto delle risorse da destinare al rafforzamento delle linee ferroviarie gestite da Regioni e Comuni. Lo dice in una nota il deputato della Lega Luigi D'Eramo, coordinatore Lega in Abruzzo. "Una serie di interventi in Abruzzo, annunciati dal viceministro Alessandro Morelli, del valore complessivo di oltre 35 milioni che verranno finanziati dal Fondo complementare al Pnrr con l'obiettivo di rafforzare le linee regionali interconnesse, adeguandole ai nuovi standard di sicurezza nazionale, potenziare il sistema di trasporto regionale non interconnesso, essenziale nella domanda di mobilità locale e metropolitana, supportare il collegamento delle linee regionali con l'alta velocità e acquistare nuovi treni elettrici o a idrogeno. È un passo decisivo verso il superamento delle ataviche criticità del trasporto locale e, quindi, di una mobilità che è sostenibile anche e soprattutto dal punto di vista umano", aggiunto. (Gru)