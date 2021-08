Roma: assessora Infrastrutture a commercianti via Nazionale, riqualificazione nell'interesse di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei rassicurare i commercianti di via Nazionale. Stiamo riqualificando la via nell'interesse di tutti e della città. I benefici sono evidenti man mano che il cantiere va avanti. Lo abbiamo parzializzato in fasi proprio per creare il minor disagio possibile sia per i cittadini che per le attività commerciali". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo. "Ora siamo nel tratto tra via XXIV Maggio e via Milano. Complessivamente contiamo di completare tutto entro 9 mesi, secondo quanto prevede il cronoprogramma che ci ha fornito l'impresa che sta eseguendo i lavori. Una strada manutenuta porterà più decoro e più attrattività, anche a beneficio delle attività commerciali", conclude. (Rer)