Cultura: Franceschini, istituito il comitato nazionale per le celebrazioni degli ottocento anni dalla nascita del Presepe

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato il decreto costitutivo del Comitato nazionale per le celebrazioni per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del Presepe, istituito dalla Legge di Bilancio 2021. Il Comitato - si legge in una nota - dovrà provvedere a elaborare il piano delle iniziative di rilievo e risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale finalizzate alle celebrazioni finalizzate alle celebrazioni e il relativo piano economico; elaborare il piano degli interventi infrastrutturali di recupero e valorizzazione dei territori interessati dalle celebrazioni e il relativo piano economico. Entrambi i piani verranno sottoposti dal Comitato all'approvazione del ministero della Cultura entro il 28 febbraio 2022. Per la messa in opera di tali piani, il Comitato dispone di un contributo di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito per il 30 per cento al sostegno delle iniziative e per il 70 per cento alla realizzazione degli interventi infrastrutturali. (segue) (Com)