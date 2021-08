Cultura: Franceschini, istituito il comitato nazionale per le celebrazioni degli ottocento anni dalla nascita del Presepe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato ha durata quadriennale ed è composto da undici membri, compreso il presidente, che restano in carica per il periodo di durata del Comitato stesso. membri del Comitato sono: il sindaco di Greccio, con funzioni di presidente; il direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MiC; il sindaco di Rieti o suo delegato; un esperto designato dalla Diocesi di Rieti; un esperto designato dalla Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori; Franco Cardini; Laura Caruso; Cristiana Colli; Linda Di Pietro; Antonio D'Onofrio; Florinda Saieva. "L'antica tradizione del presepe – ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini - rappresenta un'autentica e originale espressione artistica e religiosa italiana, nata dalla predicazione francescana: merita di essere celebrata al meglio in occasione dell'ottavo centenario del Natale di Greccio. Auguro buon lavoro al Comitato, che presto verrà completato nella sua totalità grazie alle indicazioni che perverranno dalle istituzioni coinvolte". (Com)