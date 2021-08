Russia: sottosegretario Della Vedova, inaccettabili restrizioni a Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le inaccettabili restrizioni imposte all'Osce dalle autorità russe in vista delle elezioni parlamentari di settembre impediranno agli elettori di avere una valutazione indipendente, credibile e trasparente del processo elettorale. Lo dichiara il sottosegretario agli Esteri con delega ai diritti umani, Benedetto Della Vedova. "Con la stampa libera imbavagliata, gli oppositori arbitrariamente sotto processo o incarcerati, i candidati indipendenti inibiti, ora anche la rinuncia dell'Osce, per la prima volta nella storia della Russia post-sovietica, il processo elettorale perde del tutto di credibilità. La sovranità del popolo, espressa attraverso elezioni libere ed eque, definiscono una democrazia. Bene ha fatto l'Osce a non piegarsi ai diktat del Cremlino. L'Italia, insieme alla comunità internazionale - conclude Della Vedova - non rinuncerà a denunciare la compressione dello stato di diritto e dei diritti civili e politici dei cittadini russi".(Com)