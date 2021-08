Covid: Giacomoni (FI), posizione Forza Italia chiara da sempre, sì a green pass e vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Forza Italia è netta e da sempre a favore dei vaccini e del Green Pass, il passaporto per la libertà, che serve ai cittadini per muoversi liberamente e alle attività economiche e commerciali per restare aperte definitivamente. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Il Covid, purtroppo, è una brutta bestia, un realtà ancora molto presente e pericolosa, la variante Delta è molto contagiosa, ma, per fortuna, ora abbiamo l'esperienza, i mezzi e gli strumenti per combattere e vincere: il tormentone sarà vaccini, vaccini, vaccini e Green Pass, Green Pass e Green Pass... w la libertà", aggiunge Giacomoni. (Rin)