Sudan: uso eccessivo della forza su manifestanti, condannato a morte membro delle unità di intervento rapido

- Il tribunale di El-Obeid, nello Stato sudanese occidentale del Nord Kordofan, ha condannato a morte sei membri delle Forze di supporto rapido (Rsf) con l'accusa di aver abusato della loro forza sui manifestanti in occasione delle proteste del luglio del 2019. Nel pronunciare la sentenza, riferisce "Sudan Tribune", il giudice Ahmed Hassan al-Rahma ha sostenuto che i miliziani hanno fatto uso di una forza "non necessaria ed eccessiva" sugli studenti radunatisi il 29 luglio, reprimendo duramente le proteste scoppiate per protestare contro la carenza di alimenti e l'elevata inflazione. Gli imputati sono stati condannati all'impiccagione, anche se secondo la legge sudanese possono presentare ricorso contro la sentenza. Le milizie Rfs sudanesi rispondono agli ordini del vicepresidente del Consiglio sovrano sudanese, Mohamed Hamdan Daglo Hemetti, e sono state accusate a più riprese di aver commesso brutalità diffuse e gravi violazioni dei diritti umani nel Darfur e nel Sud Kordofan. Lo scorso 24 maggio, un tribunale sudanese ha condannato a morte un ufficiale delle Rfs per l'uccisione di un manifestante nel giugno del 2019, quando le forze di sicurezza hanno disperso con la forza il sit-in dei manifestanti pro-democrazia nei pressi del ministero della Difesa, nel quadro delle proteste che a fine aprile avevano portato alla deposizione dell'ex presidente Omar al Bashir.(Res)