Infrastrutture: Mims, firmati Dpcm per 45 opere con la nomina di 20 commissari straordinari

- Con la firma da parte del presidente del Consiglio, su proposta del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dei Dpcm relativi a 45 opere e con la nomina di 20 commissari straordinari, salgono in totale a 102 le opere finora commissariate per un valore complessivo di 96 miliardi di euro. In particolare - rende noto il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - delle 45 opere oggetto dei Dpcm firmati ieri, 18 riguardano interventi relativi alle infrastrutture stradali per un valore 4,2 miliardi di euro, 15 infrastrutture ferroviarie per 6,9 miliardi di euro, 2 interventi per il trasporto rapido di massa per 1,8 miliardi di euro e 10 presidi di pubblica sicurezza per un valore di 0,596 miliardi di euro). Dal punto di vista dell’area territoriale su cui incidono le opere, le risorse sono così ripartite: Strade – Nord: 1,6 miliardi di euro; Centro: 0,45 miliardi di euro; Sud: 2,2 miliardi di euro; Ferrovie: - Nord: 5,4 miliardi di euro; Centro: 1,1 miliardi di euro; Sud: 0,45 miliardi di euro; Trasporto rapido di massa – Centro: 0,71 miliardi di euro; Sud 1,1 miliardi di euro: Presidi di pubblica sicurezza – Nord: 0,07 miliardi di euro; centro 0,15 miliardi di euro; Sud 0,37 miliardi di euro. Le opere commissariate sono caratterizzate da particolare complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero esse hanno un forte impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale. (segue) (Com)