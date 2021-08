Libano: drusi bloccano camion lanciarazzi di Hezbollah dopo attacco a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione del villaggio della minoranza drusa di Chouya (distretto di Hasbaya) nel sud del Libano ha bloccato un camion che trasportava razzi del movimento sciita Hezbollah, poco dopo l’attacco condotto nelle scorse ore contro Israele. Un video diffuso sui social media mostra un gruppo di drusi libanesi mentre impedisce a un sistema di lanciarazzi montato su un camion di attraversare il villaggio di Chouyam situato nei pressi della zona di demarcazione con Israele. Secondo quanto riferisce la stampa libanese, gli abitanti del villaggio a maggioranza drusa hanno accusato i membri di Hezbollah di mettere in pericolo la vita dei civili, lanciando razzi verso Israele da zone residenziali. In base a quanto riporta il portale informativo “Naharnet”, l'esercito libanese è in seguito giunto sul posto per confiscare il lanciarazzi e ha arrestato quattro persone sospettate di essere coinvolte negli attacchi contro Israele. Hezbollah, che ha rivendicato l’attacco condotto questa mattina contro Israele, ha ammesso in un comunicato stampa la proprietà del camion, precisando che era di ritorno da un lancio di razzi in territorio israeliano che però sarebbe avvenuto lontano da zone residenziali. (segue) (Res)