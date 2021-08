Libano: drusi bloccano camion lanciarazzi di Hezbollah dopo attacco a Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, dal Libano meridionale sono stati lanciati diversi razzi verso Israele che ha risposto bombardando con l’artiglieria. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (Idf), il sistema antimissile israeliano, Iron Dome, ha intercettato 13 razzi provenienti dal territorio libanese. In risposta all’attacco, le Idf hanno bombardato con l’artiglieria le colline di Kfarchouba e Hebbariyyé, nell’area di Arqoub, nel sud del Libano, in seguito al lancio di almeno dieci razzi verso le Alture del Golan. Kfarchouba si trova a circa due chilometri dalla linea di demarcazione fra i due Paesi, mentre Hebbariyyé a circa otto chilometri. Il movimento libanese sciita Hezbollah ha rivendicato gli attacchi, precisando di aver lanciato decine di razzi diretti nella regione contesa delle Alture del Golan, in risposta agli attacchi aerei israeliani sul Libano meridionale. "In risposta ai raid aerei israeliani, la resistenza islamica ha bombardato il territorio vicino alle posizioni delle forze di occupazione israeliane nell'area della Fattorie di Shebaa", ha affermato il movimento sciita filo-iraniano in una nota. Da parte sua, la missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) ha evidenziato che la situazione è molto pericolosa, invitando le parti a cessare il fuoco. Soltanto ieri, 5 agosto, il comandante di Unifil, generale Stefano Del Col, ha presieduto la riunione tripartita tra ufficiali delle Forze armate libanesi e delle Forze di difesa israeliane. Intanto, il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha indetto una riunione con il ministro della Difesa, Benny Gantz, e con il capo di Stato maggiore delle Idf, generale Aviv Kohavi, per discutere dell’escalation di tensione a ridosso della linea di demarcazione. (Res)