Roma 2021: Matone, Atac una crisi infinita sulla quale aleggia spettro del fallimento

- “Diciamo le cose come stanno: per salvare Atac la decisione di scegliere la strada del concordato preventivo non ha allontanato lo spettro del fallimento”. Lo afferma in una nota Simonetta Matone, candidato prosindaco al Campidoglio per il centrodestra e nel consiglio comunale della della Lega come capolista. “I decreti ristoro hanno mitigato gli effetti della pandemia sui trasporti e sostenuto a mala pena,le crisi di cassa ma io tema dei temi resta la stabilizzazione dei 240 precari (autisti e operai) che mandano avanti ogni giorno Il servizio pubblico di Atac. Per loro finora solo una breve proroga contrattuale,dopo 24 mesi di attesa che dovevano essere utilizzati per risolvere l’emergenza occupazionale .Il cronoprogramma concordatario finora non e’ stato rispettato e il rischio di chiusura per Atac, peserà sulle spalle di una Amministrazione che resta in silenzio”. (Com)