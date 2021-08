Energia: von der Leyen, Stati Ue decidono se far funzionare le proprie centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciascuno Stato membro dell'Unione europea decide se far funzionare o chiudere le proprie centrali nucleari. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano sloveno "Delo". Von der Leyen ha ribadito la posizione dell'Ue secondo cui sono gli Stati membri a decidere "il mix" di risorse energetiche da utilizzare per il proprio sistema nazionale. Pertanto, ha osservato la presidente della Commissione Ue, anche la decisione di far funzionare o chiudere una centrale nucleare è di competenza dei singoli Stati. Lo scorso 19 luglio il ministro sloveno delle Infrastrutture, Jernej Vrtovec, ha confermato che il suo dicastero ha concesso il permesso alla società Gen Energija per la costruzione di una nuova unità della centrale nucleare di Krsko. (segue) (Seb)