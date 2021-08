Speciale difesa: Russia, ministro Difesa, basi in Tagikistan e Kirghizistan pronte in caso di attacchi da Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le basi militari russe in Tagikistan e Kirghizistan saranno coinvolte nella tutela dei confini dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) in caso di aggressione dall’Afghanistan. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. "La nostra base in Tagikistan è abbastanza potente, forte e naturalmente, se necessario, in caso di aggressione diretta, sarà coinvolta nella difesa dei confini della Csto. Lo stesso vale per la nostra base in Kirghizistan", ha detto Shoigu in un incontro con la comunità scientifica del ramo siberiano dell'Accademia delle scienze russa. (Rum)