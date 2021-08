Speciale difesa: Perù, Defensoria del Pueblo, rivedere nomine ministri legati a terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Defensoria del Pueblo del Perù, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani, ha chiesto al nuovo presidente Pedro Castillo di rivedere le nomine dei ministri indagati per presunti legami con il terrorismo. “Nessuna persona indagata o condannata per terrorismo può ricoprire incarichi pubblici”, si legge in una lettera indirizzata al capo dello stato a firma del Difensore Gutierrez Camacho. L’agenzia chiede quindi a Castillo di “rivalutare” le nomine, “evitando la polarizzazione della società”. (Brb)