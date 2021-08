Speciale difesa: Bolivia, parlamento approva progetto su riforma vertici della Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Bolivia ha approvato in seconda lettura ed in via definitiva un progetto di legge che riforma i meccanismi di promozione ai vertici della Polizia e assegna il comando dell'istituzione al ministro dell'Interno. La legge stabilisce nel suo articolo 11 che le forze dell'ordine "dipendono dal presidente dello Stato per tramite della ministra o ministro di Governo", carica quest'ultima equivalente a quella del nostro ministro dell'Interno. Sulle modifiche al sistema gerarchico dei vertici della Polizia, la presidente della Commissione Governo, Difesa e Forze Armate della Camera, Magaly Gomez, ha spiegato che con questa riforma si passa da "una struttura lineare che non permetteva di identificare le gerarchie", a un sistema che individua tre gradi (in ordine ascendente: primo generale, generale maggiore e generale superiore). Con questa modifica si potrà aspirare a ricoprire i gradi di comando solo a partire dalla qualifica di generale superiore. Il testo passa adesso al vaglio anche del Senato. (Brb)