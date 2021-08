Libano-Israele: ex premier Hariri, situazione al confine è “molto pericolosa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione lungo la linea di demarcazione tra Libano e Israele, dove nelle ultime ore sono avvenuti lanci di razzi da parte del movimento sciita Hezbollah e bombardamenti da parte delle forze israeliane, è “molto molto pericolosa” e rappresenta “una minaccia senza precedenti alla risoluzione 1701” del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter Saad Hariri, ex primo ministro del Libano. “L’uso del sud come piattaforma per conflitti regionali di cui non si calcolano esiti e conseguenze è un salto nel buio che mette il Libano al centro delle guerre di altri sul suo territorio”, ha scritto Hariri. “Il Libano non è parte dello scontro iraniano-israeliano nel Mare dell’Oman, e lo Stato con le sue forze militari e di sicurezza legali è responsabile di proteggere i cittadini”, ha proseguito l’ex premier libanese. “Consegnare ai lanciatori di (razzi) Katyusha la decisione relativa alla pace e alla guerra con il nemico è l’apice della rinuncia al ruolo dello Stato e alle sue responsabilità”, ha proseguito Hariri, che lamenta l’assenza del governo, della presidenza della Repubblica e dell’esercito. (Res)