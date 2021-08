Covid: assessore Lazio, da ieri oltre 12mila prenotazioni vaccino e Rt in calo, Delta frena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri sono oltre 12 mila le nuove prenotazioni sulla piattaforma prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, di queste circa 8mila sono a Roma, il resto nelle province, tra cui spiccano le adesioni a Frosinone, oltre 1.200, a cui seguono Latina, Rieti e Viterbo, circa 400 nuove prenotazioni cadauna, e l’area di Tivoli-Guidonia con oltre 1.500. Lo rende noto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato sul portale Salute Lazio a circa 24 ore dall'avvio del sito temporaneo per la prenotazione dei vaccini anti Covid dopo l'attacco hacker subito dai sistemi informatici della Regione Lazio. "Si sta riallineando anche il dato della dashboard nazionale verso le 7,2 milioni di somministrazioni. Rimane confermato il raggiungimento entro la giornata di domenica del 70 per cento in doppia dose di tutta la popolazione dai 12 anni in su: prossimo obiettivo 80 per cento". Si conferma, inoltre, nel Lazio, una frenata della variante Delta con un Rt in calo a 1,24 rispetto a 2,01 della scorsa rilevazione e con -104 casi giornalieri rispetto a venerdì della scorsa settimana. (Rer)