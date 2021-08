G20: Messa, ricerca è chiave per ripresa forte, sostenibile e resiliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi a Trieste è il primo G20 che ha messo sul tavolo argomenti importanti come la ricerca e la sua digitalizzazione. Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, durante la conferenza stampa finale a Trieste alla ministeriale G20 per la ricerca, educazione, formazione e digitalizzazione. Quella della ricerca è una “parola che viene riconosciuta non solo a livello nazionale ma anche internazionale come chiave per accedere sia alla formazione sia a quello che dovrebbe influire su una ripresa, forte sostenibile e resiliente”, ha aggiunto. Secondo Messa, infatti, per “avere una ripresa di questo tipo dobbiamo mettere a punto azioni” che portino a raggiungere “un ruolo forte della formazione”. La ministra ha chiarito inoltre che la dichiarazione approvata oggi durante la ministeriale riflette la necessità di adeguare in maniera rapida le infrastrutture digitali per la ricerca, che sono un “punto importante di forza per tutti i Paesi anche in funzione della sicurezza”. Messa ha sottolineato come la dichiarazione approvata dalla ministeriale di Trieste si base su tre pilastri: competenze, lo sfruttamento della tecnologia digitale nel rispetto dei principi e valori etici e la collaborazione nel campo della ricerca sull’uso di infrastrutture digitali comuni.(Res)