Tunisia: forze sicurezza arrestano combattente Stato islamico a Kairouan

- Le forze di sicurezza della provincia di Kairouan, situata a circa 100 chilometri a sud di Tunisi, hanno arrestato un presunto combattente dello Stato islamico noto con il nome di battaglia di Abou Zid. Secondo quanto dichiarato da fonti della sicurezza ai media locali, erano stati emessi diversi mandati di cattura e perquisizione nei confronti di Zid che sarebbe coinvolto in diversi attentati terroristici in Tunisia e all’estero. Le fonti della sicurezza hanno rivelato che l’uomo si nascondeva all’interno di una abitazione in uno dei quartieri popolari di Kairouan. (Tut)