M5s: Patuanelli, Conte persona giusta in questa fase di cambiamento

- Oggi, fino alle 22, "possiamo votare per decidere di affidare a Giuseppe Conte la guida del Movimento 5 stelle, certi che sarà la persona giusta in questa fase di cambiamento, di trasformazione necessaria per affrontare le nuove sfide sociali, economiche e politiche che ci attendono, proteggendo sempre la nostra identità". Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli. "Il Movimento 5 stelle ha bisogno di una guida forte e legittimata. Giuseppe Conte, sin al primo giorno al nostro fianco, ha dimostrato di essere un uomo leale. Ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio in uno dei momenti più drammatici della storia del nostro Paese, ottenendo assieme a noi risultati inimmaginabili. Spesso contro tutto e tutti", aggiunge il ministro. (Rin)