Recovery: Messa, nel Pnrr fondi per “digital skill”, creare strutture per linee guida

- Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono i fondi necessari per garantire le cosiddette “digital skill”. Lo ha detto la ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, durante la conferenza stampa finale a Trieste alla ministeriale G20 per la ricerca, educazione, formazione e digitalizzazione. Secondo Messa, questi fondi serviranno a “creare strutture che diano linee guida su come organizzare l’insegnamento di queste materie che io vedo in parte trasversali a qualsiasi disciplina sia per orientare i giovani delle scuole superiori che per un approfondimento di queste materie”. La ministra ha poi sottolineato che i “soldi da soli non bastano” ma “è molto importante cambiare la nostra offerta didattica e quindi far muovere nel mondo accademico delle risorse che possano promuovere nuovi modi di erogazione della didattica”.(Res)