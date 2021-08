Sicilia: Anas, al via gara per realizzazione ultimo tratto stazione Licodia Eubea-Libertinia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il bando di gara finalizzato ai lavori di realizzazione del tratto finale della strada statale Licodia Eubea – Libertinia, dalla fine della Variante di Caltagirone all'innesto con la strada statale 117bis presso bivio Gigliotto, attraversando i territori comunali di San Michele di Ganzaria e Piazza Armerina. L'appalto prevede un investimento complessivo pari a quasi 220 milioni di euro, dei quali 170 per lavori ( comprensivi di 10 milioni per oneri relativi alle sicurezza e 375 mila euro destinati al monitoraggio ambientale) 26 milioni per somme a disposizione dell'amministrazione e 24 per oneri di investimento. La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa. La durata dei lavori è fissata in 1460 giorni, comprensivi di 175 giorni per andamento stagionale sfavorevole, a decorrere dalla data di consegna all'impresa aggiudicataria. Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul portale acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro le ore 12:00 del 20 settembre 2021. I documenti di gara sono disponibili sul portale acquisti, nella sezione "Bandi e Avvisi". Anas ha aderito al Protocollo d'Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri. (Rin)